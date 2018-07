%%%Giuseppe Fiordispina wechselt von Opel als Marketingleiter zu Seat %%%



Giuseppe Fiordispina (Foto: Seat)

Giuseppe Fiordispina, 41, übernimmt zum 1. August 2018 die Marketingleitung von Seat Deutschland, Weiterstadt. Bei der Tochtergesellschaft des spanischen Automobilherstellers übernimmt der gebürtige Italiener die Aufgaben von Stefan Gundelach, der die VW-Tochter auf eigenen Wunsch verlässt - er will sich künftig als geschäftsführender Gesellschafter des 21.raum um die Strategie, das Marketing und die Kommunikation der Unternehmungen von Ex-Fußballnationalspieler Philipp Lahm kümmern.

Fiordispina hatte nach seinem Marketing-Studium zunächst auf Agenturseite bei Armando Testa gearbeitet, wo er bis zum Account Director aufstieg. 2006 wechselte er zu Fiat Deutschland – zunächst als Head of Media & Communication, später als Head of Brand Marketing Communication. Von 2013 bis 2016 arbeitete er dann als Head of Communication Management bei Samsung, ehe er in den Automobilsektor zurückkehrte: Ab 2016 war er bei Opel zunächst Head of Marketing Communications Germany und zuletzt Group Head International Brand Management & Brand Strategy.