%%%Christiane Linker löst Philip Spaeth als Direktorin Sales Division bei Media Impact ab%%%

Christiane Linker, 44, wird ab dem 1. August neue Direktorin Sales Division von Media Impact mit Sitz in Berlin. Sie folgt auf Philip Spaeth, 48, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch in Richtung Anschutz Entertainment Group verlassen hat. Linker berichtet an Daniela Sakowski, die im Unternehmen als Geschäftsführerin für die Vermarktung der Titel der Funke-Mediengruppe verantwortlich ist.



Linker war zuletzt als Head of Partnerships bei Dentsu Aegis Network tätig. Zuvor arbeitete sie unter anderem bei Opel und Gruner + Jahr. "Christiane Linker hat große Erfahrungen sowohl bei Agenturen als auch auf Kunden- und Medienseite gesammelt", sagt Daniela Sakowski, Geschäftsführerin von Media Impact. "Mit dieser Vielseitigkeit passt sie perfekt zu unserem ganzheitlichen Kommunikationsansatz bei Media Impact."