%%%Philipp Spaeth betreut die Barclaycard Arena%%%

Beim amerikanischen Unterhaltungs-Konzern Anschutz Entertainment Group (AEG) ist der Media-Experte Philipp Spaeth als Senior Director an Bord gegangen. Der ehemalige Sales Director bei der Springer-Tochter Media Impact wird hauptschlich die Barclaycard Arena in Hamburg betreuen, ist aber auch in das internationale AEG-Business eingebunden.

Die neue Spielweise des 48-jährigen Philipp Spaeth umfasst sowohl die Sport- und Musik-Szene als auch den Marketing-Bereich auf Seiten seiner potentiellen Kundschaft. Dazu gehören auch Stars wie Eric Clapton, Justin Timberlake die Band U2 oder Events wie die IHF Handball-Weltmeisterschaft.

Dieses Terrain ist dem Betriebswirt, der in England und den USA studierte, aus seiner Zeit bei der Bertelsmann-Tochter UFA Sports Deutschland vertraut. Vor seinem Wechsel zu Media Impact Mitte 2014 war Philipp Spaeth bei UFA Sports als Vice President aktiv und betreute unter anderem den Kiez-Club FC St. Pauli.