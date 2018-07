%%%Trauer um den Crew-Gründer und GWA-Vize-Präsidenten Gerhard Mutter%%%

Im Alter von 66 Jahren ist Gerhard Mutter am Dienstag, dem 24. Juli 2018, nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Mit ihm verliert die Agentur-Branche ein Urgestein, das vielfältige Spuren hinterlässt. Mit seinem Partner Holger Bungert hatte er 1983 die Agentur Die Crew in Stuttgart gegründet und zu respektabler Größe (mit Tochter in Konstanz und Büro in München sowie Vertriebs-Einheiten in Wien und Zürich) geführt. Gerhard Mutter hatte sich vor vier Jahren aus dem operativen Business zurückgezogen und die Führung an Martin Süßmuth & Michael Frank übergeben, begleitete aber aus dem Aufsichtsrat weiterhin sein "Baby".

Im GWA-Vorstand war er lange Jahre aktiv - als Vize-Präsident und als Schatzmeister. Zehn Jahre hielt er dort die Fahne der inhabergeführten Häuser hoch.