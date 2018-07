%%%Zippo: Richard Finlow wird neuer SVP Global Sales & Marketing%%%

Der amerikanische Feuerzeug-Hersteller Zippo mit Stammsitz in Bradford, Pennsylvania, beruft Richard Finlow zum neuen Senior Vice President (SVP) für Global Sales und Marketing. Finlow hat in den vergangenen Jahren eine wichtige Rolle in der Weiterentwicklung der Kult-Marke Zippo gespielt und war maßgeblich am Aufbau von Tochter-Unternehmen in Europa und Asien beteiligt. Er kam 2010 als Director für European Sales zu Zippo, drei Jahre später wurde er zum Managing Director für Europa, den Mittleren Osten und Afrika befördert. Im Januar 2016 stieg Finlow zum Vice President für Global Sales auf - etzt übernimmt er zusätzlich das globale Marketing.

Finlow verbrachte den Größteil seiner Karriere im Consumer Packaged Goods Markt. Bevor er als Director zu Zippo kam, war er für Gilette und Suntory in verschiedenen globalen Sales- und Marketing-Positionen tätig. Zipo stellt neben seinen berühmten Feuerzeugen auch weitere Lifestyle-Accessoires her.