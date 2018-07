%%%Jennifer Mullin übernimmt CEO-Posten bei FremantleMedia%%%

Die RTL Group, Luxemburg, hat Jennifer Mullin als neue Chief Executive Officer (CEO) von FremantleMedia, Deutschland-Standorte u.a. in Köln, bekanntgegeben. Sie wird den Posten mit Wirkung zum 1. September 2018 übernehmen. Mit Mullin hat das Unternehmen eine interne Lösung für Nachfolge von Cécile Frot-Coutaz, die im März nach 23 Jahren für das Medienhaus zu YouTube wechselte und dort die Leitung der Geschäfte in Europa, dem Mittleren Ostern und Afrika übernahm.

Seit Mai 2017 war Mullin ist alleiniger CEO von FremantleMedia North America (FMNA), der größten Geschäftseinheit des Unternehmens. In dieser Rolle trug sie die Verantwortung für Management, Geschäftsentwicklung sowie die Entwicklungs-, Produktions- und Geschäftsabläufe von über 900 Stunden non-fiktionalem und fiktionalem Programm für US-Networks, Kabel- und Lokalsender (Syndication). Neben 'American Gods' war sie unter anderem auch für die Show-Formate 'America’s Got Talent', 'American Idol', Family Feud, 'Match Game' und 'The Price Is Right' verantwortlich.

Mullin begann ihre Karriere bei FMNA 2005 als Senior Vice President Current Programming. 2012 wurde sie zunächst zum Executive Vice President Current Programming ernannt, bevor sie 2015 zum Co-CEO von FMNA berufen wurde. In dieser Zeit baute sie die Position der Content-Einheit der RTL-Group im Bereich der Game- und Realityshows maßgeblich aus. Bevor sie zu FMNA wechselte, war Mullin als Executive Producer bei Paramount, Telepictures und Universal tätig.