%%%Neuer Geschäftsführer bei Bonduelle Deutschland%%%



Fabrice Renaudeau (Foto: Bonduelle Deutschland)

Fabrice Renaudeau, 48, übernimmt bei der Bonduelle Deutschland GmbH, Reutlingen, als Geschäftsführer für die Business Unit Long Life die Verantwortung für die Geschäftsbereiche Gemüsekonserven und Tiefkühlkost im Lebensmitteleinzelhandel und Food Service in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Seine Karriere startete Renaudeau 1994 im Category Management und Marketing von Procter & Gamble und wechselte 2002 zu Mars nach Viersen, bevor er 2004 die Funktion des International Brand Directors und später Marketing Directors Frankreich bei Kronebourg in der Carlsberg Gruppe übernahm. Im Anschluss bekleidete er die Rolle des Marketing & Innovation Directors bei Campbells. Vor Renaudeaus Amtsantritt bei der Bonduelle Deutschland war er bereits in verschiedenen Managementfunktionen im Bonduelle-Mutterkonzern in Frankreich tätig.