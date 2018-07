%%%Axel Schrüfer verstärkt Digitalbereich von Sport 1%%%

Die Sportplattform Sport 1, Ismaning, hat Axel Schrüfer zum Chefredakteur Digital und Director Digital ernannt. In der neugeschaffenen Position verantwortet Schrüfer die Weiterentwicklung bestehender und die Entwicklung neuer digitaler Angebote von Sport 1 in den Bereichen Online, Mobile und Social Media. Gemeinsam mit Chefredakteur Dirc Seemann ist er zudem für die Vernetzung der redaktionellen Arbeit über alle TV- und Digital-Plattformen hinweg zuständig.

Vor seinem Wechsel zu Sport 1 arbeitete Axel Schrüfer bei der rtv media group GmbH in Nürnberg. Dort verantwortete er als Senior Product Manager und Abteilungsleiter die Weiterentwicklung der digitalen Content-Angebote im Ratgeber- und Magazinbereich g. Zuvor war er bis März 2017 Chefredakteur von t-online.de bei der Ströer Digital Publishing GmbH in Darmstadt. Darüber hinaus hat der gebürtige Franke weitere redaktionelle Funktionen im Digital-, TV- und Print-Bereich eingenommen. Dabei führte er Redaktionen in den Genres Sport und General Interest News sowie Gaming und Entertainment.