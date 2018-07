%%%Haribo Holding (schon wieder) mit neuem Marketing-Chef%%%



der Belgier Herwig Vennekens ist ein Haribo-Urgestein

Herwig Vennekens, 53, wird zum 1. September 2018 neuer Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der Haribo Holding GmbH & Co. KG, Grafschaft. Bei dem Süßwarenhersteller leitet er seit 2007 die Landesgesellschaft in Großbritannien und Irland. Dort habe er "maßgeblich zum Erfolg der Haribo-Unternehmensgruppe sowie zum Gelingen zahlreicher wichtiger strategischer internationaler Projekte des Unternehmens beigetragen", heißt es in einer Presseaussendung. Zusätzlich war der gebürtige Belgier Vennekens als Managing Director Marketing & Sales Denmark & Nordics 2012 bis 2017 für den Ausbau des Haribo-Geschäfts in Skandinavien verantwortlich. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre war der Diplom-Kaufmann von 1988 bis 1998 für Procter & Gamble in Deutschland und international tätig, unter anderem als verantwortlicher Brand Manager für die Marken Valensina und Lenor in Deutschland sowie als Marketing Manager Strategic Planning Health Care Europe.

Vennekens löst Dariusz Kucz, 56, ab, der das Unternehmen nach nur einem Jahr "im gegenseitigen Einvernehmen" verlassen wird. Kucz war vorigen Herbst von Danone zu Haribo gekommen, wo er wiederum Martin Schlatter beerbte – der frühere Wrigley-Manager hatte sich seit März 2015 um das Marketing von Goldbären & Co. gekümmert, war aber schon Ende 2016 wieder aus dem Unternehmen ausgeschieden.

Die Geschäftsführung der Haribo-Unternehmensgruppe setzt sich damit zukünftig aus Hans Guido Riegel (Geschäftsführender Gesellschafter und Sprecher der Geschäftsführung), Michael Phiesel (Geschäftsführer Finanzen / Controlling), sowie Vennekens zusammen.