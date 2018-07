%%%rbb: Annette Bittmann leitet die neue Hauptabteilung Mediensysteme und IT%%%

Annette Bittmann wird an Anafng Januar 2019 die neu geschaffene Hauptabteilung "Mediensysteme und IT" beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) leiten. In der rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter starken Einheit bündelt der rbb alle IT-basierten Betriebs- und Service-Aufgaben des Senders. Die 51-jährige Bittmann wechselt zum rbb vom Hessischen Rundfunk (hr) aus Frankfurt, wo sie als Abteilungsleiterin für IT-Infrastruktur und Studio-Systeme verantwortlich war.

Die gebürtige Rheinland-Pfälzerin, die Nachrichtentechnik in Krefeld studierte, kam 1997 als Ton- und Bildingenieurin zur ARD nach Frankfurt und arbeitete fünf Jahre als Senior Technician bei der European Broadcasting Union in Genf. 2008 übernahm sie die Teamleitung IT-Systemservice Hörfunk beim hr in Frankfurt; seit 2014 leitet sie dort die Abteilung IT-Infrastruktur und Studio-Systeme.

Christoph Augenstein, designierter Direktor Produktion und Betrieb beim rbb: "Die neue Hauptabteilung Mediensysteme und IT verantwortet die Planung, den Betrieb und den Service unserer gesamten Broadcast- und IT-Infrastruktur. Angesichts der IT-Durchdringung sämtlicher Prozesse in Programm, Produktion und Verwaltung gilt es, eine ganzheitliche und zukunftsfähige Technikstrategie zu entwickeln. Ich freue mich sehr, dass wir Annette Bittmann für diese verantwortungsvolle Aufgabe gewinnen konnten, weil sie große Erfahrung in Veränderungsprozessen und außerordentlichen Sachverstand mitbringt. Sie wird diesen Veränderungsprozess erfolgreich gestalten."

Annette Bittmann: "Im Hessischen Rundfunk haben meine Kolleginnen und Kollegen und ich in den vergangenen Jahren ausgehend von der zunehmenden Konvergenz von IT und Mediensystemen ein produktives Miteinander von IT und Studiotechnik erreicht. In der neuen Hauptabteilung will ich gemeinsam mit vielen Fachleuten in meinem künftigen Team die erfolgreiche IT des Senders weiterentwickeln und die IT- basierte Produktion im rbb und in der ARD zukunftsfest machen."

rbb-Intendantin Patricia Schlesinger: "Die Hauptabteilung Mediensysteme und IT steht nach unserem programmlichen für den technisch-organisatorischen Aufbruch im rbb. Die Neuordnung in der Direktion Produktion und Betrieb ist Ausgangspunkt für eine breit angelegte Reform unserer Produktions- und Betriebsprozesse."