NZZ verstärkt das Berliner Korrespondenten-Büro



Hansjörg Müller und Daniel Haas verstärken das NZZ-Büro in Berlin – Foto: NZZ

Ende Juni 2018 hat die 'Neue Zürcher Zeitung' ihr Digital-Angebot für den deutschen Markt ausgeweitet. Nun holt sich die NZZ AG zwei gestandene Journalisten als Verstärkung in das Berliner Korrespondenten-Büro: Hansjörg Müller, derzeit Korrespondent der 'Basler Zeitung' in Großbritannien, und Daniel Haas, Redakteur der ZEIT.

Der 35-jährige Hansjörg Müller, der in Tübingen Geschichte und Germanistik studierte, startete seine journalistische Laufbahn zunächst bei der 'Esslinger Zeitung' und wechselte 2011 zur 'Basler Zeitung', wo erst in Politik-Ressort arbeitete und anschließend als Korrespondent nach Großbritannien ging. Er wird ab August 2018 für die NZZ in Deutschland aktiv werden.

Voraussichtlich ab Anfang Oktober 2018 geht Daniel Haas beim NZZ-Büro in Berlin an Bord. Der 51-jährige Haas, der Amerikanistik und Germanistik studierte, war erst als Werbe-Texter tätig und arbeitete anschließend als freier Film- und Pop-Kritiker. Von 2004 bis 2010 war Haas bei Spiegel Online als Kulturredakteur tätig und bekannt vor allem für seine Kolumne "Verstehen Sie Haas?". Von 2010 bis 2011 war er Literatur-Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Danach arbeitete er als Autor für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, FAZ, Focus sowie Cicero. Seit 2014 ist Haas Redakteur der Wochenzeitung DIE ZEIT, bei der er für die Hamburg-Beilage schreibt.

NZZ-Chefredakteur Eric Gujer: "Mit Daniel Haas und Hansjörg Müller verstärken wir unser Team in Berlin mit zwei ausgezeichneten Kennern ihres Fachgebiets, die hohes Ansehen in Deutschland und darüber hinaus genießen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass die beiden neuen Kollegen die nötigen Voraussetzungen mitbringen, um unser hochklassiges Angebot für die deutsche Leserschaft noch stärker zu differenzieren und weiter zu entwickeln."