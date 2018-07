%%%antoni-Gruppe: Wechsel an der HR-Spitze%%%

Bei der antoni-Holding hat sich im Frühsommer still und leise ein Wechsel an der Spitze der Abteilung Human Resources vollzogen. Angela Schulmeister hat die ca. 160 Köpfe zählende Agentur-Gruppe mit Stammsitz in Berlin sowie Büro in Stuttgart nach drei Jahren verlassen hat. Neue HR-Chefin ist Nina Mehr-Aine, die zuvor für die Berliner Agentur kreuzbergkind tätig war. Zum HR-Team bei antoni gehören noch drei Kolleginnen: Susanne Jaletzky, Melissa Kaczmarczyk sowie Frigga Schmidt.

Angela Schulmeister, die vor ihrem Eintritt bei antoni zehn Jahre als Head of Human Resources bei BBDO Berlin tätig war, bietet nun von Berlin aus ihre Dienste als Freelancerin im Bereich Human Resources & Recruiting an.