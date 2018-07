%%%Friedrich-Naumann-Stiftung: Anders Mertzlufft grüßt als Leiter Kommunikation%%%

Bei der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung in Potsdam hat Andres Mertzlufft die Leitung der Abteilung Kommunikation übernommen und fungiert zugleich als Pressesprecher. Ihm stehen Doris Droste als Presse-Referentin und Uta Petzold als Assistentin zur Seite. Der 44-jährige Mertzluft, der in Mannheim und Bonn Politische Wissenschaften studierte, arbeitete bereits parallel zum Studium als Assistent für die FDP-Abgeordnete Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Nach Abschluss seines Studiums war er von September 2004 erneut gut fünf Jahre für die FDP-Abgeordnete Leutheusser-Schnarrenberger als Büro-Leiter aktiv. Ende 2009 wechselte Mertzlufft in das Bundesministerium er Justiz, wo er die Abteilung Kommunikation leitete. 2014 machte er sich selbständig und im Frühjahr 2014 ging er als Director für den Bereich Corporate und Public Affairs bei der Agentur Hill+Knowlton Strategies in Berlin an Bord