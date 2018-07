%%%Facebook befördert Mark D'Arcy zum globalen Business-Marketing-Chef und Chief Creative Officer%%%

Mark D'Arcy ist beim Social-Media-Konzern Facebook zum Vice President Global Business Marketing und Chief Creative Officer (CCO) aufgestiegen. Der gebürtige Neuseeländer arbeitet seit Mai 2011 für Facebook und war bislang CCO bei der Unit Creative Shop, die für die Betreuung der Agentur-Partner zuständig ist. Diese Aufgabe wird auch weiterhin wahrnehmen - zusammen mit Carolyn Everson.

Als Vice President Global Business Marketing wird Mark D'Arcy für die weltweite Business-marketing-Organisation verantwortlich sein, die in vier regionale sowie sechs zentrale Funktionen aufgeteilt ist. In seiner neuen Rolle berichtet er an David Fischer, Vice President of Business and Marketing Partnership.

Bevor Mark D'Arcy im Mai 2011 zu Facebook kam, war er sieben Jahre als Chief Creatve Officer für die Time Warner Global Media Group tätig.