%%%Martin et Karczinski holt Stefan Thiel als Director Client Services%%%

Stefan Thiel, 46, verstärkt als Director Client Services die Münchner Branding-Agentur Martin et Karczinski. Der Markenexperte berichtet direkt an die Geschäftsführer Peter Martin und Daniel Karczinski. Er wird für den Ausbau des Unternehmens verantwortlich sein und Kunden wie Lufthansa, Lufthansa Group und Miles & More betreuen.

Zuletzt leitete Thiel als Business Director die Unit Technology, Industry & Automotive bei C3 Creative Code & Content. Davor verantwortete der Manager als Client Service Director bei Hoffmann und Campe in München unter anderem das BMW-Magazin. Eine weitere Station war der Atlas Verlag, ebenfalls in München, bei dem er Führungspositionen in Marketing und Vertrieb, Business Development sowie New Media & Social Media inne hatte. Seine berufliche Laufbahn begann Thiel nach einer Ausbildung zum Werbekaufmann und einem BWL-Studium mit Schwerpunkt Marketing als Berater in der Paulaner Bräuhaus Consult GmbH, München.