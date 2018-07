%%%MDC Partners trennt sich von weltweitem CMO%%%



Nach neun Jahren bei MDC Partners verlässt Global CMO Bob Kantor das Haus (Foto: MDC Partners)

Die kanadisch-amerikanische Agentur-Holding MDC Partners mit Stammsitz in Toronto und New York und Bob Kantor, langjähriger Global Chief Marketing Director (CMO) und Executive Vice President, gehen getrennte Wege. Das gab MDC Partners in einem sogenannten SEC Filling bekannt. Einen konkreten Grund gab die Holding nicht an, lediglich dass sich die Parteien einvernehmnlich trennen. Im vergangenen Jahr hatte Kantor noch einen Bonus von 500.000 Dollar erhalten - für die erfolgreiche Leitung der New Business Initiativen sowie diverser weltweiter Etat-Gewinne. Das Arbeitsverhältnis wurde bereits am 24. Juli 2018 beendet.





Bob Kantor war seit 2009 als weltweiter CMO bei MDC Partners tätig. Er war von 1994 bis 1998 war CEO von Publicis New York. Später gründete er die Agentur Rotter Kantor sowie Hanger Network, eine Green-Marketing-Plattform. Im Laufe seiner Agentur-Karriere betreute er Marken wie BMW, Coca-Cola, L'Oreal, Novartis, P&G sowie Unilever zusammen.







MDC Partners ist die Holding-Company für so renommierte Kreativ-Agenturen wie 72andSunny, Anomaly, CP+B sowie Forsman & Bodenfors mit Hauptsitz in Göteborg/Schweden.