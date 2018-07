%%%Under Armour: Marketing-Chefin Adrienne Lofton geht%%%

Adrienne Lofton, Senior Vice President (SVP) Global Brand Management beim Sportmode-Konzern Under Armour, nimmt ihren Hut. Dies bestätigte ein Sprecher des Sportartikel-Herstellers. Nachfolgerin wird Attica Jaques, Vice President für Global Brand Marketing.





Im Statement von Under Armour heißt es, dass Lofton sich dazu entschlossen hat, eine neue berufliche Herausforderung zu suchen. Sie war von September 2008 bis 2013 bei Under Armour als Senior Director für das Global Brand Marketing tätig. Von April 2013 bis Ende 2014 arbeitete Lofton als SVP Chief Marketing Officer für die Jeans-Marke Levi Strauss & Co bevor sie 2015 wieder zu Under Armour zurückkam, wo sie seither als SVP Global Brand Management aktiv war.