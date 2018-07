%%%Christian Bihn verstärkt als Head of Strategy McCann in Düsseldorf%%%

Christian Bihn übernimmt die Position des Head of Strategy in der Düsseldorfer Niederlassung der Agentur McCann, Teil der Interpublic Group of Companies (IPG). Der gebürtige Niederrheiner wird im Team von Alison Segar, CSO der McCann Worldgroup, das Strategieteam leiten und in die Geschäftsleitung des Standortes aufgenommen.

Zu seinen Aufgaben zählen neben der Betreuung der Bestandskunden auch das Neugeschäft sowie die Weiterentwicklung der Standorte. Bihn komplettiert das Strategieteam um Alison Segar, zu dem auch Christiane Wittmann von MRM/McCann in Frankfurt und Mitarbeiter von The Back Room McCann in Düsseldorf gehören.



Bihn kommt von DDB, wo er als Executive Strategy Director das Team führte und Kunden wie Schwarzkopf, Persil, Ebay, Vongstar, HUK Coburg und Stabilo betreute. Seine früheren beruflichen Stationen waren unter anderem Grabarz & Partner und TBWA.

"Christian kennt sich sehr gut im deutschen Markt aus, bringt internationale Netzwerkerfahrung mit und setzt sich für starke Insights und Ideen, Kreativität und neue Wege ein", sagt Alison Segar, CSO der McCann Worldgroup. "Er verfügt stets über eine fundierte Meinung und ist ein wahrhafter Teamplayer. Ich bin mir sicher, dass wir mit Christian neue Akzente setzen und unsere Präsenz im deutschen Markt weiter ausbauen werden. Wir freuen uns alle sehr, Christian als Führungspersönlichkeit mit an Bord zu haben."