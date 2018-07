%%%Helmut Leopold wechselt von Kantar TNS zum Food-Marktplatz myEnso%%%



Helmut Leopold (Foto: myEnso)

Dr. Helmut Leopold, 41, dockt als Chief Insights Officer (CIO) bei myEnso an, einem 2016 in Bremen gegründeten Online-Marktplatz für Lebensmittel. SEinen neuen Arbeitgtener kennt Leopold bereits - in den vergangenen Monaten hatte er die von Kantar TNS und myEnso durchgeführte Marktforschungsarbeit unterstützt. Auch verantwortete er in der ersten Version des Online-Shops die Umsetzung der aus der Mafo gewonnenen Erkenntnisse.In den 17 Jahren bei Kantar TNS in Frankfurt beriet Leopold als Director Innovation & Product Development große Konsumgüterhersteller zum Thema Marktforschung und leitete zuletzt die dortige Abteilung. Sein Schwerpunkt lag in der Innovationsforschung bei Lebensmitteln.