%%%Deutsche Telekom: Anja Ingenrieth grüßt als Brüssel-Repräsentantin%%%

Die Deutsche Telekom AG hat Anja Ingenrieth als Leiterin ihrer EU-Repräsentanz in Brüssel engagiert. Die 45-jährige Politik-Journalistin kommt von der Bayer AG aus Leverkusen, wo sie seit Sommer 2014 im Bereich Media Relations aktiv war. Im Brüsseler Politik-Parkett kennt sie sich bestens aus, denn vor ihrem Engagement bei Bayer war sie acht Jahre als EU-Korrespondentin für renommierte Regional-Zeitungen wie 'Rheinische Post', 'Saarbrücker Zeitung', 'Badischen Neueste Nachrichten' oder 'Schwäbische Zeitung' in Brüssel unterwegs.

Auch die französisch-belgische Lebensart ist Anja Ingenrieth vertraut, denn im Rahmen ihres Magister-Studiums an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf besuchte sie auch die Sorbonne in Paris. Ihre berufliche Laufbahn startete sie im Frühjahr 1999 als Redakteurin bei der 'Rheinischen Post' in Düsseldorf. Ab November 2000 arbeitete sie dann als Politik-Redakteurin und EU-Korrespondentin beim Aachener Zeitungsverlag.

Das Bayer-PR-Team hat Anja Ingenrieth auf Twitter ein besonderes "Abschiedsgeschenk" gemacht, das deutlich macht, wie sehr sie in Leverkusen geschätzt wurde und bereits jetzt vermisst wird.