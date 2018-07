%%%Serviceplan holt Vincent Schmidlin als neuen GF Strategie%%%

Einen Personal-Coup der besonderen Art konnte Florian Haller, CEO der Serviceplan-Gruppe, landen: Der weithin bekannte Stratege Vincent Schmidlin kommt Anfang 2019 als Geschäftsführer Strategie und Partner zu Europas größter inhabergeführter Werbeagentur-Gruppe. Zugleich wird der 46-jährige Schmidlin auch Sprecher der sogenannten roten Gruppe - dahinter verbirgt sich nicht die Bild-Gruppe, sondern alle mit Serviceplan gebrandeten Agenturen - also die Keimzelle der Agentur-Gruppe.

Bis Ende Oktober 2018 steht Vincent Schmidlin noch auf der Pay-roll der Hirschen Group mit Stammsitz in Hamburg. Sein Abschied Anfang Mai 2019 war für die Agentur-Branche eine große Überraschung. In München wird zusammen mit Thomas Wallek und dem Top-Kreativen Matthias Harbeck die Geschäfte der klassischen Agentur Serviceplan führen. Nach dem Wechsel von Stefan Schütte in das New Yorker Büro war eine Position im GF-Trio frei geworden.