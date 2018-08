%%%LIA 2018: Weitere deutsche Kreative wird Jury-Mitglied%%%



Katie Taylor, ECD bei Superunion in Berlin, sitzt in der Design & Package Juryy (Foto: LIA)

Der Kreativ-Wettbewerb London International Awards (LIA) hat die Jury-Mitglieder für die Kategorie Design und Package 2018 bekannt gegeben. Geleitet wird die Jury von Isabelle Dahlborg Lidström, Head of Experience und Creative Director bei GROW Sweden. Neben ihr gt es noch neun weitere Kreative in der Design & Package Jury, darunter auch Katie Taylor, Executive Creative Director (ECD) bei Superunion Germany in Berlin.









Damit sind nun acht Kreative aus Deutschland in der Jury 2018 vertreten. Wer noch dazu gehört lesen Sie hier