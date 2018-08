%%%Huge London: Alex Pym steigt zum Managing Director auf%%%

Die Interpublic-Tochter Huge hat Alex Pym zum Managing Director für das Office in London befördert. In seiner neuen Rolle wird Pym das Huge-Angebot in Europa erweitern und den Aufbau des Londoner Büros vorantreiben. Darüber hinaus soll er auch für die weitere Expansion von Huge in Europa sorgen.







Pym kam 2016 zu Huge und spielte als Vice Presdent Marketing & Business Development eine tragende Rolle für den Erfolg von Huge London als Flagship-Office in Europa. Pym wird der Nachfolger für Mark Manning, der in die USA umsiedelt und in einer neuen globalen Rolle für den Kunden Google tätig wird.







Alex Pym wird zusammen mit dem Executive Creatie Director Wayne Deakin die Präsenz von Huge in Europa weiterausbauen. Deakin kam Anfang 2018 zu Huge, zuvor war er für AKQA London als Executive Director tätig.