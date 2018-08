%%%IPG Mediabrands engagiert ehemaligen Omnicom-Executive%%%

Die Interpublic-Tochter IPG Mediabrands engagiert Andy Zonfrillo, den ehemaligen Omnicom Media Group Global Head of Trading, als Global President of Magna, der Intelligence, Investment und Innovation-Einheit von Interpublic.







In der neu geschaffenen Position wird Zonfrilo für die jährlichen Media-Verhandlungen verantwortlich sein und soll sicherstellen, dass das Network die besten Media-Deals für seine Kunden bekommt. Zonfrillo wird seinen Schreibtisch im Londoner Office haben.







Zuletzt war Zonfrillo also Global Managing Director für MCap, einen Hypotheks- und Financial Service-Anbieter für Wohn- und Geschäfts-Immobilien, tätig. Von 2014 bis Juni 2017 war er Global Head of Trading bei Omnicom Media Group. Davor war er unter anderem als Global Head of Trading, Commerce und New Platforms bei WPP-Tochter Mindshare beschäftigt sowie zwei Jahre lang Global Head of Client Pricing bei GroupM.