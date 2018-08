%%%news aktuell: Volker Hellmann klettert die Karrierleiter hoch %%%

Die news aktuell GmbH, Tochter der dpa mit Sitz in Hamburg befördert Volker Hellmann, 40, zum Teamleiter Ausbau & Akquise auf. Ab heute (1.8.) leitet er das Team zusammen mit Susanne Ahrens.

Hellmann gehört dem Nachrichtenanbieter seit 2014 an, in der dpa-Gruppe ist er seit 2008 täig: Zuletzt arbeitete Hellmann als Account Manager im Topkundenteam des Unternehmens. Davor war er als Account Manager für den Vertrieb der Unit Studio Content Produktion und anschließend der PR-Software und Journalistendatenbank Zimpel mitverantwortlich. Bevor der Manager zu news aktuell wechselte, war er ab 2008 Sales Manager bei der dpa-Tochter Picture-Alliance. Dort betreute er den deutschlandweiten Bildverkauf in den Bereichen Sport und Fotoauftragsproduktion. Seine Karriere begann Hellmann nach seinem Studium der Ernährungswissenschaften an der FSU Jena bei der Behördenkurier GmbH, wo er den Aufbau des Neukundengeschäfts betreute.

"Durch seine langjährige Arbeit im Vertrieb bringt er sehr viel Erfahrung und Expertise für seine neue Aufgabe mit", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. "Bei news aktuell war er schon in verschiedenen Vertriebspositionen und kennt das Geschäft und unsere Ziele gut. Er weiß, worauf unsere Kunden Wert legen und was sie von uns als Dienstleister erwarten."