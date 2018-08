Deichmann: Start-up-Unternehmer Hasebrink wird Digital-Chef

Am heutigen 1. August 2018 ist der erste Arbeitstag von Sebastian Hasebrink als Digital-Chef bei der DEICHMANN SE mit Stammsitz in Essen. Fr Europas größtem Schuh-Händler soll der Start-up-Unternehmer die Digitalisierung weiter vorantreiben. Die Gruppe ist bereits 2000 in den Online-Verkauf von Schuhen eingestiegen und betreibt derzeit 36 Online-Shops weltweit, deren jährliche Wachstumsraten zwischen 35 und 60 Prozent liegen. Sebastian Hasebrink, an der WHU in Vallendar und der London School of Economics studierte, begann seine Karriere 2011 als Consultant bei Roland Berger. 2013 gründete er mit Lea Lange und Marc Pohl das europaweit agierende E-Commerce Start-Up Juniqe für Lifestyle-Produkte. Zudem ist er mit Fragen der Digitalisierung durch seine Beiratstätigkeit bei Oetker Digital eng vertraut. In seiner Rolle als Chief Digital Officer der Deichmann-Gruppe soll Hasebrink sowohl das klassische Online-Geschäft als auch die tiefergehende Digitalisierung der weiteren Gruppenaktivitäten verantworten. Seine Arbeits-Schwerpunkte liegen beim Digital-Marketing, dem CRM und den Data Analytics. Als CDO berichtet er an Manfred Kroneder, geschäftsführender Direktor bei Deichmann. 2017 erzielte die Deichmann-Gruppe mit 39.654 Beschäftigten in 25 europäischen Ländern und den USA einen Brutto-Umsatz von 5,8 Milliarden Euro. Weltweit wurden 176,6 Millionen Paar Schuhe verkauft.

