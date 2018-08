%%%Markus Piesch geht als COO zu 42ponies%%%

Die Münchner Agentur 42ponies begrüßt Markus Piesch als neuen Chief Operating Officer (COO). Der Politik-Wissenschaftlicher (Uni Münster) kommt von RTL 2, wo er zuletzt als Leiter Strategische Projekte den digitalen Wandel des Fernsehsenders vorantrieb und die strategische Ausrichtung der VoD-Angebote sowie alle CRM-Aktivitäten verantwortete. Seinen Berufsweg hatte der 45-Jährige als Online-Redakteur bei Premiere (heute Sky) begonnen. Anschließend stieg er dort 2003 zum Abteilungsleiter Online auf und die strategische Ausrichtung des Online-Auftrittes des Pay-TV-Senders sowie die Konzeption und tägliche Betreuung der Inhalte betreute.



"Wir 42ponies sind in den letzten zwei Jahren stark gewachsen und haben uns vom Gründerinnen-Duo zu einem erfolgreichen jungen, zehnköpfigen Agentur-Player auf dem Markt entwickelt", sagt Annabelle Atchison, Mitgründerin und Geschäftsführerin der 42ponies GmbH. "Um auch weiterhin erfolgreich zu wachsen, ist eine weitere Professionalisierung unserer Prozesse und Strukturen notwendig." Piesch wird in der neu geschaffenen Position als COO in den Bereichen Personal- und Geschäftsentwicklung tätig sein, aber auch bei digitalstrategischen Projekten für die Kunden der Agentur aktiv sein.



Die 42ponies GmbH ist auf Kommunikation und digitales Business spezialisiert. Der Dienstleister wurde 2015 von Annabelle Atchison und Ulrike Piesch gegründet. Das zehnköpfige Team betreut Kunden wie Augustinum, Hypo Vereinsbank, Kronos, LinkedIn, Logitech, Panasonic, Smapone und Warmies.