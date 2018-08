BP: Stefanie Hansen rückt zu DACH-Kommunikations-Chefin auf

Ab dem heutigen 1. August 2018 grüßt Stefanie Hansen bei BP Europa mit Sitz in Bochum als Head of Communications für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Dieser Bereich für die länderübergreifende Kommunikation ist neu eingerichtet worden. Stefanie Hansen, die an der Universität Duisburg Essen Germanistik, Psychologie und BWL studierte, ist bereits seit 1999 für den britischen Öl- und Gas-Konzern (früher Aral) im Bereich Presse- und Öffentlichkeit tätig. Im Juni 2015 stieg die heutige 49-Jährige zur Leiterin Presse & Externe Kommunikation auf.

