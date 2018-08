%%%CP+P: Der weltweite COO nimmt seinen Hut%%%

Karlsson war für die acht Büros weltweit verantwortlich und arbeitete auf Etats der Kunden Domino's, Kraft Heinz, Fruit of the Loom, PayPal, American Airlines, Hershey Co. und Hotel.com. Karlsson kam im September 2017 zu CP+B und bildete zusammen mit CEO Erik Sollenberg, der zuvor bei Forsman & Bodenfors CEO war, eine neue Doppelspitze. Karlsson war zuvor CCO bei MING Utility & Entertainment Group, einem New Yorker Creativ Shop, als CCO. Bevor er MING 2014 mitgründete, war Karlsson Creative Chairman bei Commonwealth McCann sowie Chairman für Global Brand bei McCann. Karlsson kam 2011 zu McCann.