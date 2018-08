%%%Christian Beidatsch wechselt ins Electrolux-Marketing %%%



Christian Beidatsch arbeitete bislang für die Falke-Gruppe (Foto: Electrolux)

Christian Beidatsch, 36, ist bei Electrolux Small Appliances und Home Care als neuer Marketingleiter verantwortlich für Brand Building, Trade Marketing, Digital Marketing und Social Media in Deutschland und Österreich. Er widmet sich in seiner neuen Funktion vor allem der Stärkung der Markenkommunikation für den Bereich der kabellosen Staubsauger und berichtet an Michael Geisler, General Manager dieses Bereichs für die beiden Länder.

Über Stationen bei Adidas und Wrangler Jeans kam Beidatsch im Jahr 2015 zur Falke Gruppe. Als Marketingleiter hatte er dort die Gesamtverantwortung für das Marketing international im Bereich Falke Ergonomic Sport System.