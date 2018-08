%%%SpotX erhält neues Führungsteam%%%



Das neue Management-Team bei SpotX Europe folgt auf Jean-Pierre Fumagalli und Roland Schaber (Foto: SpotX)

Die Vermarktungsplattform SpotX, Teil der RTL Group mit Deutschland-Sitz in Hamburg, stellt sich an der Spitze neu auf: Irina Petricek-Steiner, General Managerin of Operations, bildet gemeinsam mit Kay Schneider, General Manager of Demand, Leon Siotis, General Manager of Supply und Thomas Servatius, Chief Technology Officer, das neue Management-Team für das Europa-Geschäft. Zu den Aufgaben des Teams zählt unter anderem die Zusammenführung der Geschäfte mit der Werbeplattform Smartclip, von der die RTL-Group im Jahr 2017 alle Anteile übernommen hatte. Das Quartett tritt an die Stelle von Jean-Pierre Fumagalli und Roland Schaber, die beiden Gründer von Smartclip und bisher General Manager Europe, die das Unternehmen verlassen, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Beide bleiben bis Ende 2018 als Berater und Mitarbeiter des Unternehmens an Bord.

Die neuen Verantwortlichen stammen aus den eigenen Reihen bei SpotX, Smartclip und der RTL Group. Petricek-Steiner verfügt über 16 Jahre Agenturerfahrung bei Dentsu Aegis, Mindshare und GroupM. Zuletzt war sie Vice President Digital Advertising and Integration bei der RTL Group Dr. Oliver Vesper, Managing Director DACH von SpotX und Smartclip, und Thorsten Schütte-Gravelaar, Managing Director von Smartclip, der federführend den Geschäftsbereich Addressable-TV vorantreibt, berichten an Petricek-Steiner.