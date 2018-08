%%%Active International holt Marie-Josephine Sassmannshausen als Client Managerin %%%

Der Corporate Trade-Dienstleister Active International erweitert seinen Personalstab am Hamburger Standort: Ab sofort verstärkt Marie-Josephine Sassmannshausen, 32, als Client Managerin das Berater-Team. In dieser Funktion ist die Digital-Marketing-Expertin für die Beratung und Betreuung bestehender Key-Accounts sowie für die Intensivierung von Kundenbeziehungen zuständig. Marie-Josephine Sassmannshausen berichtet direkt an Linda Mozham, VP Client & Media von Active International Deutschland, Deutschland-Zentrale in Düsseldorf.

Zuletzt arbeitete Sassmannshausen als Sales Managerin bei dem globalen Media- Commerce-Unternehmen Travelzoo Europe, Hauptsitz in London. Dort verantwortete sie die Neukunden-Akquise sowie die Entwicklung und den Ausbau langjähriger Kundenbeziehungen.