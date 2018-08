%%%Christian Günthner wechselt von Audi zu Byton%%%

Christian Günthner, zuletzt bei der Audi AG in Ingolstadt als Sprecher der Abteilung Sportkommunikation tätig, grüßt seit Anfang August 2018 als Manager Public Relations Europe bei der Europa-Niederlassung des chinesischen Elektro-Auto-Herstellers Byton. Das aktuelle Büro des 38-jährigen Günthner, der an der TU München Sport, Medien und Kommunikationswissenschaften studierte, befindet sich in Ismaning bei München. Günthner startete seine berufliche Laufbahn 2010 als Trainee Communications bei Audi und bringt rund acht Jahre Auto-PR-Know-How mit zu Byton. Bei Audi ist Dr. Elke Bechthold zur Sprecherin der Sportkommunikation aufgerückt und hat die Aufgabe von Günthner übernommen. Zuvor kümmerte sie ich vorrangig um das Audi-Engagement beim 1. FC Ingolstadt.

Der chinesische E-Auto-Hersteller Byton wurde von dem früheren BMW-Manager Dr. Carsten Breitfeld mit Unterstützung chinesischer Investoren gegründet. Das Headquarter befindet sich in Nanking. Neben der Europa-Zentrale in Ismaning gibt es auch eine Niederlassung in St. Monica in den USA. Byton hat bereits zwei Modelle vorgestellt: die Limousine K-Byte und den SUV M-Byte. Letzterer soll ab 2020 in Europa verkauft werden - zum Preis von 37.500 Euro. In China startet der Verkauf bereits in 2019.