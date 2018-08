Lukas Kaiser ist neuer Marketingleiter bei Saturn Deutschland

Lukas Kaiser, 37, ha bei Saturn Deutschland in Ingolstadt die Leitung der Abteilung Marketing übernommen. Er folgt auf Thorsten Eder, der das Haus auf eigenen Wunsch verlasen hat. ´Lukas ist mit den Herausforderungen seiner neuen Aufgabe gut vertraut. Er kam 2014 von der Agentur Heye & Partner zu Redblue Marketing, der Inhouse-Agentur von MediaMarktSaturn - zunächst als Unit-Leiter. Im Herbst 2016 stieg er zum Head of Account Management auf. In seiner neuen Funktion berichtet er an Alexander Ewig, GF MediMarktSaturn Marketing.

