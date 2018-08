%%%CEO-Wechsel bei PepsiCo %%%

Beim US-Softdrink- und Food-Konzern PepsiCo vollzieht sich ein Wechsel auf der CEO-Ebene: Indra Nooyi gibt ihre CEO-Position zum 3. Oktober 2018 auf. Die 62-Jährige bleibt bis Anfang 2019 Chairman von PepsiCo. Ihr Nachfolger wird Ramon Laguarta, President bei PepsiCo. Der 54-Jährige ist erst der sechste CEO in der Unternehmensgeschichte.







Die aus Indien stammende Nooyi war die erste nicht-amerikanische CEO bei PepsiCo und die erste Frau an der Spitze des Unternehmens. Nooyi war 24 Jahre bei PepsiCo, davon zwölf als CEO. Während ihrer Zeit bei dem Lebensmittel-Giganten spielte sie eine maßgebliche Rolle beim Wachstum der Chips-Marke Frito-Lay und integrierte den Healthy-Faktor im Bereich Getränke und Snacks. Nach ihrem Studium an der Yale University kam sie 1994 zu Pepsi und wurde 2006 CEO des Unternehmens. Bisher hat sie keine weiteren Pläne für ihre berufliche Zukunft, sieht sich aber durchaus als Mentor für Frauen mit Management-Ambitionen.







"I've had a wonderful time being CEO, but at some point you sit back and say, look, it's a responsible move to effect an orderly transition and to have somebody else take over the leadership of this company," sagte Nooyi in einem Interview. "Being a CEO requires strong legs and I feel like I ran two legs of a relay race and I want somebody else with nice strong legs and sharp eyes to come and lead this company."







Laguarta, der bereits seit 22 Jahren bei PepsiCo tätig ist, war für den Europe-Sub-Sahara-Afrika-Bereich verantwortlich, bevor er zum President aufstieg. In dieser Funktion führte er die Bereiche Operations, Strategie und Öffentlichkeits-Strategie. Der aus Barcelona stammende Laguarta arbeitete beim Lolli-Hersteller Chupa Chups, bevor er zu PepsiCo kam.