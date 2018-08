%%%Südkurier: Andreas Ambrosius und Jörg-Peter Rau werden in die Chefredaktion berufen%%%

Zum 1. Oktober 2018 steigen Andreas Ambrosius und Jörg-Peter Rau in die Chefredaktion der Tageszeitung 'Südkurier' auf. Die beiden Führungskräfte übernehmen dann gemeinsam die Verantwortung für die Chefredaktion Lokales und führen ab Herbst die Lokal-Redaktionen und die lokalen Produktionseinheiten, teilt die in Konstanz ansässige Südkurier GmbH mit.

Andreas Ambrosius, der Politik, Amerikanische Geschichte und Organisationspsychologie studierte, begann seine journalistische Laufbahn 1995 mit einem Volontariat beim 'Südkurier'. Danach folgten er acht Jahre in der Lokal-Redaktion Friedrichshafen und acht Jahre Leitung des News-Desk für den nördlichen Bodensee-Bereich. Seit 2013 ist er Regionalleiter der Ausgaben Überlingen, Markdorf/Friedrichshafen und Meßkirch/Pfullendorf.

Jörg-Peter Rau wurde beim 'Südkurier' zu Redakteur ausgebildet und studierte anschließend in Berlin und Glasgow die Fächer-Kombination Geographie, Kunstgeschichte und Englisch. Parallel schrieb er für den 'Tagesspiegel' in Berlin. 2003 kehrte zum 'Südkurier' zurück, wo er vier Jahre in der Politik-Redaktion arbeitete. 2007 übernahm er die Leitung der Lokal-Redaktion Konstanz. Seit 2011 leitet er zusätzlich die Region Bodensee West.

Im Team um Chefredakteur Stefan Lutz bleibt Günter Ackermann Stellvertreter des Chefredakteurs und übernimmt zudem die Funktionen des Geschäftsführenden Redakteurs.



Südkurier-Geschäftsführer Rainer Wiesner: "Die Entscheidung für zwei Mitglieder der Chefredaktion aus den eigenen Reihen ist ein klares Bekenntnis zur Stärke unserer Mannschaft. Ich bin überzeugt, dass sich die neuen Verantwortungsträger in der Region und in den Lokalteilen nahtlos in das Erfolgsmuster der bisherigen Chefredaktion einpassen werden."