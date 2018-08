%%%Ringier bestellt Benjamin Gajkowski zum Head of Ringier Asia%%%

Benjamin Gajkowski, 37, wird spätestens am 1. November 2018 sein Amt als Head of Ringier Asia sowie General Manager Ringier Vietnam antreten und dann die Aktivitäten des Schweizer Medien-Hauses in Vietnam und Myanmar. Er folgt auf Dale Nottingham, General Manager Ringier Vietnam, und auf Florent de Rocca-Serra, General Manager Ringier Asia. Beide verlassen Ringier, um neue berufliche Aufgaben außerhalb der Ringier-Gruppe anzutreten.

Nach dem Rückzug aus China seine asiatischen Interessen auf Myanmar und Vietnam zu konzentrieren - mit Potenzial für mittelfristig weiteres Wachstum in der gesamten Region. Der neue Asien-Manager Benjamin Gajkowski berichtet zum einen an Robin Lingg, Verwaltungsratspräsident von Ringier Asia und verantwortlich für die internationalen Marketplaces Aktivitäten der Ringier Gruppe, sowie zum anderen an Ralph Büchi, COO der Ringier AG in Zürich und verantwortlich für Digital Publishing.

Der 37-jährige Gajowski steht seit November 2016 auf der Pay-roll der Mediacorp Pte Ltd. in Singapur. Dort leitet er als Vice President das Brand Studio, die Content Marketing Unit von Mediaorp. Benjamin Gajkowsi startete seine berufliche Laufbahn nach dem Studium der Geschichte und der Politikwissenschaften im Herbst als Redakteur bei Gruner + Jahr. Im Juli 2009 wechselte er zur Axel Springer SE, wo ein Trainee-Programm und die Axel Springer Akademie absolvierte. Ab Juli 2011 war er Projektmanager für Welt Online und Anfang 2014 ging er als Head of Sales zur Springer-Tochter Media Sales.