%%%Philipp Tesch wird neuer Chief Marketing Officer bei der Grow Digital Group%%%

Das Netzwerk Grow Digital Group, Osnabrück, hat Philipp Tesch zum Chief Marketing Officer ernannt. In dieser Position soll er zukünftig den Aufbau der Dachmarke weiter vorantreiben. Die Unternehmensgruppe setzt sich aus der Online-Marketing-Agentur MSO Digital, dem Software-Entwickler Basecom, der Digital-Agentur Netspirits und dem Content-Marketing-Dienstleister Brandence zusammen. Sie wurde Anfang 2018 von den CEOs Schahab Hosseiny und Sebastian Kmoch gegründet und beschäftigt insgesamt über 165 Mitarbeiter.

Zuletzt arbeitete Tesch als Head of New Business Development bei MSO Digital. Dort verantwortete der gebürtige Kölner für die Einführung systemrelevanter Softwares, die Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen sowie den Aufbau neuer Geschäftsmodelle verantwortlich. Davor war der Marketier unter anderem als Partner-Marketing-Manager bei United Internet. Tesch absolvierte einen Master in Strategic Marketing Management an der International School of Management in Dortmund und der Bond University in Gold Coast, Australien.