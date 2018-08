%%%Milko Malev ist neuer Kommunikationschef der Dmexco%%%

Milko Malev, 37, hat zum 7. August die neu geschaffene Position des Director Communications & Media bei der Digital-Messe Dmexco (Kölnmesse) übernommen. Künftig zeichnet er verantwortlich für die Bereiche Marketing, Social und Paid Advertising sowie Content Marketing, PR und Events. In der neuen Funktion Position arbeitet er eng mit Dr. Dominik Matyka, dem Chief Advisor der Dmexco, sowie dem weiteren Management-Team um Judith Kühn, Director Conference, und Philipp Hilbig, Director Expo & Operations, zusammen.

Malev bringt über zehn Jahre Erfahrung in der Marketingkommunikation mit. Er kommt vom Online-Marktplatz Autobutler in Berlin, einem Unternehmen der Groupe PSA, wo er als Head of Marketing tätig war und die Marketing-Aktivitäten für Deutschland verantwortete. Davor arbeitete der studierte Kommunikationswissenschaftler seit Anfang 2014 in unterschiedlichen Positionen bei dem Native-Advertising-Anbieter plista, zuletzt als Global Head of Marketing & Communication.