%%%IPG Mediabrands verstärkt Datenexpertise mit Andreas Schwibbe %%%

Die Interpublic-Tochter IPG Mediabrands hat den Digitalexperten Andreas Schwibbe zum Head of Technology and Data Mediabrands D.A.CH. berufen. Der 43-Jährige wird sich um den Ausbau der Technologie- und Datenstrategie kümmern; zum Aufgabenfeld gehört zudem die Implementierung von Tools, die eine einheitliche und kundenindividuelle Kommunikation über alle Off- und Online-Kanäle ermöglichen.

Schwibbe bringt 20 Jahre Erfahrung im digitalen Marketing mit, u.a. als Co-Founder und Geschäftsführer des Technologieunternehmens Adnologies, Hamburg. Nach der Übernahme von Adnologies durch den Affiliate-Spezialisten Troubledoubler wechselte Schwibbe als Managing Director D.A.CH. zu Platform161 B.V., wo er die Expansion in die deutschsprachigen Märkte verantwortete.

"Daten und Technologien sind immer mehr die entscheidende Grundlage für unseren künftigen Erfolg im Markt", sagt Michael Dunke, CEO IPG Mediabrands DACH. Dafür wird Schwibbe eng mit den Strategen sowie Daten- und Digitalexperten und Geschäftsführern von Initiative, UM und Reprise zusammenarbeiten. Der neue Technologie-Manager berichtet direkt an Dunke.

IPG Mediabrands vereint 10.500 Marketing-Kommunikations-, Medien- und Technologie-Spezialisten in über 130 Ländern. Das für Media und Data zuständige Netzwerk, das zur Interpublic Group (NYSE: IPG) gehört, verwaltet weltweit 39 Milliarden US Dollar im Auftrag seiner Kunden. Gerade hat IPG den US-Datenspezialisten Axciom Marketing Solutions übernommen.