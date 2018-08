%%%cyperfection baut Kreativ-Team aus%%%



Anke Buchta und Jonathan Frübis sind neu an Bord bei cyperfection (Foto: cyperfection)

Die Kreativ-Agentur cyperfection mit Sitz in Ludwigshafen holt zwei neue Design-Spezialisten an Bord: Ab sofort ist Anke Buchta neue Leiterin des Kompetenzteams Design, Jonathan Frübis zeichnet in der Position als Senior Art Director verantwortlich. Beide ergänzen die 25-köpfigee Kreation der Agentur, die insgesamt 45 Mitarbeiter beschäftigt.



Buchta ist auf den Healthcare-Bereich spezialisiert. Die diplomierte Kommunikations- und Interactive Art-Designerin wird bei cyperfection nationale und internationale Healthcare- und Pharma-Kunden wie Roche, Merck und Philips betreuen. Zudem soll sie gemeinsam mit dem Team digitale Kreativideen für Produkte, Unternehmen und Marken sämtlicher cyperfection-Kunden entwickeln. Vor cyperfection war die 37-Jährige unter anderem bei der Healthcare-Agentur emotive, London, als Creative Director tätig und betreute dort internationale Kunden wie Allergan, Merck und gsk. Weitere Stationen ihres Lebenslaufs sind die Londoner Agentur Splendid Unlimited und SapientRazorfish, Frankfurt.



Jonathan Frübis kommt von Camao in Darmstadt, wo er zuvor als Art Director tätig war und für Kunden wie Adidas, Amazon, Astor Cosmetics, Deutsche Telekom oder Frankfurter Allgemeine Zeitung Kampagnen entwarf. Der 32-Jährige verstärkt bei cyperfection die digitale Kreation.



"Mit unseren beiden neuen Kollegen haben wir zwei hervorragende Kreative gefunden, die mit ihrem Know-how und ihren Persönlichkeiten perfekt zu uns passen", sagt David Link, Geschäftsleitung Kreation und Beratung. "Die Mischung aus Ankes internationaler Erfahrung in der Healthcare-Branche und Jonathans feinem Gespür für alles Visuelle wird hervorragende Arbeiten und Ideen hervorbringen."



cyperfection ist auf digitale Markenführung und Markenkommunikation spezialisiert. Das Team betreut Kunden wie Roche, Merck, Fuchs Petrolub und Philips.