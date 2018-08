%%%Ebay holt Zeljko als Head of Advertising für mobile.de %%%

Zeljko Berden, 52, ist als Head of Advertising seit Anfang August 2018 für die gesamte Vermarktung von mobile.de und MOTOR-TALK.de als Werbeplattformen zuständig. Er kommt von der Motor Presse Stuttgart, wo er zuletzt das Digital Management Board leitete und seit 2008 als Director Digital Sales für die Vermarktung aller digitalen Produkte der Medien-Marken verantwortlich war. Davor war Berden unter anderem in leitenden Sales-Positionen bei der CHIP Xonio Online GmbH in München tätig.

In seiner neuen Funktion berichtet er an Daniel Breves, Commercial Director bei der Ebay-Tochter mobile.de mit Sitz in Dreilinden bei Berlin. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Zeljko Berden einen ausgewiesenen Experten für diese entscheidende Position gewinnen konnten. Er ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in Media und Advertising zu Hause und kennt sich bestens im automobilen Umfeld aus", erklärt Daniel Breves, Commercial Director von mobile.de. "Mit seiner Erfahrung und seiner strategischen Expertise wird er den Erfolg unseres Werbegeschäfts weiter ausbauen."