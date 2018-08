%%%Wort & Bild Verlag holt Marco Bergmann als Leiter Media Management%%%



Marco Bergmann kommt von Weischer Media (Foto: Wort & Bild Verlag)

Der Wort & Bild Verlag in Baierbrunn baut den Media-Bereich aus und holt zum 16. August Marco Bergmann, 49, als Leiter Media Management an Bord. Er war zuletzt geschäftsführender Gesellschafter für die Weischer Media GmbH in Hamburg. Weitere berufliche Stationen waren Director New Business bei der GroupM und Geschäftsführer der Aegis Media Holding.

Beim Wort & Bild Verlag, der Apotheken-Kundenzeitschriften wie den Marktführer 'Apotheken Umschau' herausgibt, wird Bergmann das Brigitta Hackmann und Gregory McCutchan erweitern. In seiner neuen Funktion verantwortet er den neu geschaffenen Bereich Media Management.