%%%fischerAppelt, play engagiert Nick Grgic%%%

Die Hamburger Agenturgruppe fischerAppelt verstärkt sich im Bewegtbildbereich. Die Content-Marketing-Abteilung fischerAppelt, play, Stuttgart, holt Nick Grgic an Bord. Der Filmproducer ist seit 2010 selbstständig und hat bereits für Marken wie Adidas, BMW, Daimler, EnBW und Nike gearbeitet. Bei fischerAppelt soll er die Filmproduktionen an allen Standorten verantworten und gemeinsam mit Match Herceg, Executive Creative Director, und Dietrich Pflüger, Director Digital Marketing Strategy, die Data Production Force prägen.



"Wir setzen auf einen zeitgemäßen digitalen Content-Entwicklungsprozess, in dessen Mittelpunkt stets der User steht. Dazu werden basierend auf umfangreichen Kanalanalysen relevante Stories definiert", sagt Dietrich Pflüger. Mirco Völker, Geschäftsführer von fischerAppelt, play, ergänzt: "Klassische Filmproduktion war gestern, heute geht es darum, Bewegtbild ganzheitlich zu denken: Data, Idee, Produktion und Performance aus einer Hand."

fischerAppelt wurde 1986 von Andreas und Bernhard Fischer-Appelt gegründet. Rund 520 Mitarbeiter sind an den Standorten in Hamburg, Berlin, München, Köln, Stuttgart, Frankfurt, Nürnberg, Doha, Katar und New York tätig und betreuen Kunden wie Actimel, Coca-Cola, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Hilti, Kärcher, Mercedes-Benz, Merck, Rama und Viessmann.