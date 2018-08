%%%Ex-Take-Two-Manager Christoph Hartmann wird Amazon-Manager%%%

Christoph Hartmann meldet sich in der Gaming-Branche zurück. Der langjährige globale Marketing- und Publishing-Chef des Gaming-Anbieters Take Two geht nun beim Internet-Giganten Amazon an Bord. As Vice President soll Christoph Hartmann die Entwicklungsaktivitäten des Amazon Game Studios führen.

Christoph Hartmann hat rund 20 Jahre für die Take Two-Gruppe gearbeitet. Zunächst in Deutschland, wo er von 1998 an als GF die Take 2 Interactive mbH in München führte. 2001 übernahm er zusätzlich die Position des Vice President International Marketing. 204 wechselte er als Vice President Publishing in die Zentrale nach New York, o unter anderem den erfolgreichen Ableger 2k Games gründete und führte. Im Mai 2017 verkündete Christoph Hartmann seinen Abschied von Take Two.

Jetzt bei Amazon will es Hartmann noch einmal wissen - das 'Handelsblatt' zitiert in mit den Worten: "Gaming ist heutzutage die beliebteste Form der Unterhaltung und verbindet Hunderte Millionen Menschen. Amazon habe die nötigen Ressourcen, um Gaming auf die nächste Stufe zu heben."