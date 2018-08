%%%Outdoor-Pionier Hubert Schöffel verstorben%%%



Hubert Schöffel wurde 88 Jahre alt (Foto: Schöffel)

Der Unternehmer Hubert Schöffel ist am vergangenen Mittwoch im Alter von 88 Jahren gestorben. Schöffel hatte das gleichnamige Familienunternehmen aus Schwabmünchen in sechster Generation von Ende der 1950er-Jahre bis Anfang der 1990er-Jahre geführt, als er die Leitung an seinen Sohn, den heutigen Firmenchef Peter Schöffel übergab. In mehr als 30 Jahren entwickelte Hubert Schöffel den Bekleidungshersteller zu einer Marken für hochwertige Ski- und Outdoorbekleidung. 1967 stellte er die damalige Produktion von Straßenhosen auf Berg- und Wanderbekleidung um. Er gilt damit als einer der Pioniere der heutigen Outdoor-Branche.

Auch nach der Übergabe der Geschäftsführung auf seinen Sohn Peter blieb Hubert Schöffel dem Unternehmen und seiner Heimat Schwabmünchen auf das Engste verbunden. Bis zuletzt war der überzeugte Familienunternehmer regelmäßig in der Firmenzentrale anzutreffen. Seine Grundüberzeugung war: "Die Firma ist nicht für die Familie, sondern die Familie für die Firma da."