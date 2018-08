%%%tegut: Michael Krause leitet die Unternehmenskommunikation%%%

Bei der tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG in Fulda hat Michael Krause Anfang Juli 2018 die Leitung der Abteilung Unternehmenskommunikation übernommen. Bei der Tochter des Schweizer Migros-Konzerns folgt der 42-jährige Krause auf Stella Kircher, die in Elternzeit gegangen ist. Bei tegut berichtet er an Geschäftsführer Thomas Gutberlet.

Krause war zuvor bei der Bitburger-Brau-Gruppe und hat für deren Tochter Licher Privatbrauerei von November 2013 bis Mitte 2018 als Leiter Kommunikation gearbeitet. Davor stand er knapp acht Jahre auf der Pay-roll der Hess Natur-Textilien GmbH in Butzbach. Krause studierte Fachjournalismus an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und Betriebswirtschaftslehre an der Fernuniversität Hagen.