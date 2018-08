%%%Inga Catharina Thomas geht von der 'Welt' ins Bundesministerium für Verkehr%%%

Seit Anfang August 2018 steht Inga Catharina Thomas als Sprecherin in Diensten des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) in Berlin. Sie kommt von der 'Welt', wo sie seit 2015 als Nachrichten-Redakteurin im Newsroom tätig war. Beim BMVI berichtet sie an den Leiter Presse und Kommunikation Wolfgang Ainetter, der zugleich auch als Sprechers des Bundesministers Andreas Scheuer (CSU) fungiert.

Die 38-jährige Thomas, die am renommierten Central Saint Martins College in London Medienkunst und Design studierte, startete ihre berufliche Laufbahn 2005 mit einem Volontariat bei der 'Saarbrücker Zeitung', wo sie von der Johanna-Quandt-Stiftung mit einem Stipendium für junge Wirtschaftsjournalisten ausgezeichnet wurde. Später arbeitete sie als freie Journalistin für die FAZ, die Welt, die Welt am Sonntag sowie Focus Online.