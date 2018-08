%%%1plusX engagiert Marco Dohmen als Vice President Sales DACH%%%

Die Data Management- und Predictive Marketing-Plattform 1plusX mit Stammsitz in Zürich hat Marco Dohmen als Vice President Sales für die Region DACH an Bord geholt. Dohmen wird vom Hamburger 1plusX-Office aus arbeiten, das im Februar 2017 eröffnet wurde. Er war zuletzt als Commercial Director, Key Account Sales & Solutions, Northern Europe für die Comcast-Tochter FreeWheel sowie als Geschäftsführer für Comcast International tätig und leitete das Büro am Hamburger Standort. Vor der Akquisition durch FreeWheel und Comcast hatte Dohmen bereits das Deutschland-Geschäft von StickyADS.tv aufgebaut und in der Position des Country Managers geleitet.

"Es gibt viele gute Gründe für meinen Wechsel zu 1plusX", erklärt Marco Dohmen. "Wir stehen gerade an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter der Werbetechnologie, in dem qualitativ hochwertige First-Party-Daten gepaart mit intelligenten Algorithmen die Grundlage aller Entscheidungen sind. Bisherige DMPs arbeiteten vorwiegend mit Fremddaten, was zu Einschränkungen bzgl. der Nutzung dieser Daten führt und auch qualitativ nicht immer die gesetzten Erwartungen erfüllt. Viele Akteure am Markt vertreten daher die Meinung, dass herkömmliche DMPs dem Untergang geweiht sind und eine neue Generation des intelligenten Daten Managements notwendig ist. Meine Expertise sagt mir, dass 1plusX genau zu dieser neuen Generation gehört und ich freue mich darauf, dieser neuen vielversprechenden Machine-Learning Technologie den Weg in Deutschland zu ebnen. Die Startup-Mentalität und das internationale, agile Team haben mir die Entscheidung zusätzlich erleichtert."

1plusX wurde vor zwei Jahren von Dr. Jürgen Galler (CEO), Prof. Dr. Thomas Hofmann (CTO) und Stephanie Schoss gegründet. Als Chairmann fungiert der frühere Scout24-Gründer Joachim Schoss.