Timo Radzik geht von SZ Scala zu Microsoft

Seit Mitte Juli 2018 ist Timo Radzik, 27, als Communications Manager Digital Storytelling & Data Analyst bei der Microsoft Deutschland GmbH in München tätig. Radzik, der von der Münchner Agentur SZ Scala kommt, folgt auf Felix Böpple, der das Haus bereits im April 2018 verlies und heute als Senior Marketing Specialist bei Roland Berger in München aktiv ist. Als Communications Manager Digital Storytelling & Data Analyst ist Timo Radzik für die strategische und konzeptionelle Entwicklung von neuen Storytelling-Formaten für den Microsoft Newsroom und die eigenen Social-Media-Kanäle zuständig. Er berichtet an Magdalena Rogl, Head of Digital Channels.

"Durch die stetige Weiterentwicklung der Nutzungsgewohnheiten, insbesondere in den sozialen Medien, wandeln sich die Herausforderung an die Kommunikation ständig. Unser Ziel ist es, mit innovativem Storytelling unsere Geschichten auf neue und spannende Art zu verpacken. Die moderne Unternehmenslandschaft wird von Daten beherrscht – Analytics ist in Verbindung mit KI für die erfolgreiche Transformation unerlässlich geworden. Mit der Unterstützung von Timo Radzik wollen wir unsere Storytelling-Formate durch eine ausgebaute Analysestruktur weiterentwickeln", erklärt Ines Gensinger, Head of Business and Consumer Communications bei Microsoft Deutschland.